Youth League, chi sfiderà il Milan in semifinale. Real Madrid, che tonfo!

Youth League, i risultati

Clamoroso ko per il Real Madrid, che ha addirittura perso per 4-0 sotto i colpi dell'Az Alkmaar. I blancos subiscono due reti per tempo: nella prima frazione i gol di Beukers e Poku, nella ripresa Meerdink e ancora Beukers a chiudere i conti. Duro colpo per l'Under 19 madrilena allenata da Alvaro Arbeloa, gioia incontenibile per i giovani olandesi che approdano così alle semifinali dove affronteranno lo Sporting. L'altra semifinale disputata quella tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato: a trionfare i croati. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, l'Hajduk passa ai calci di rigore vincendo per 8-9. Dunque il Milan giocherà la semifinale contro l'Hajduk Spalato il prossimo venerdì 21 aprile al Colovray Stadium.