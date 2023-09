Youth League: Lazio ko con l'Atletico, poker Milan contro il Newcastle

Al via la Youth League 2023/24 . Alla prima giornata della competizione, italiane subito in campo e protagoniste. Se il Milan Primavera ha strapazzato il Newcastle con un primo tempo d'autore (e con una prestazione sontuosa di Camarda) e vincendo 4-0 la Lazio Primavera invece cade contro l' Atletico Juvenil per 0-2.

Nella giornata di domani, invece, scenderanno in campo le altre italiane: l'Inter Primavera alle 12 contro la Real Sociedad Juvenil A, mentre il Napoli Primavera se la vedrà contro il Braga U19 a partire dalle ore 15.

Youth League: tonfo Lazio, trionfo Milan

Esordio da ricordare per il Milan Primavera di Ignazio Abate. I rossoneri chiudono la pratica già nella prima frazione: a sbloccare il risultato ci pensa Traoré, che sfrutta al meglio l'assist dalla destra di Scotti. Poi sale in cattedra Camarda: prima conquista e trasforma un calcio di rigore al 20', passano altri 6' e sempre Camarda segna la sua personalissima doppietta con una potentissima conclusione che non lascia scampo a Harrison. Camarda diventa così il più giovane italiano a segnare una doppietta in Youth League. A calare il poker e fissare il risultato sul 4-0 ci ha pensato capitan Zeroli, freddissimo dal dischetto (rigore, ancora una volta, conquistato da Camarda).

Tutt'altro umore in casa Lazio dopo la gara tra le mura amiche contro l'Atletico Juvenil. Dopo una prima frazione di gioco senza particolari emozioni e con ritmi abbastanza bassi, al 51' arriva il vantaggio degli spagnoli con Nino. Passano poco più di 10' e ancora Nino trafigge Renzetti: Ruggeri buca di testa, palo dell'Atletico ma alla fine il numero 7 riesce ad insaccare, chiudendo di fatto la sfida. In campo, quest'oggi, non solo le italiane...