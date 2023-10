Milan, Youth corsara a Dortmund. Lazio beffata e pari nel recupero

Inizio straripante di Youth League per il Milan . Dopo la vittoria alla prima giornata contro il Newcastle , i rossoneri di Ignazio Abate battono fuori casa il Borussia Dortmund portandosi così a punteggio pieno nel girone F. Una gara controllata ma con un brivido finale, visto il gol segnato dai gialloneri in pieno recupero. Alla fine le due reti segnate da Sia e Zeroli sono state sufficienti per ottenere i 3 punti. Beffa invece per la Lazio, che vede sfumare un'importante vittoria al 90', a cuasa del gol del pari di Carse. Biancocelesti che restano fermi a 1 punto in classifica.

Youth League, il Milan sbanca Dortmund: Borussia ko

Inizio coraggioso dei rossoneri che si mostrano subito propositivi al Dortmund Brackel Training Ground. Approccio che viene premiato al 16': punizione chirurgica, in area girata spettacolare quanto efficace di Sia che batte Lisewski e porta i suoi in vantaggio. Borussia frastornato, e infatti passano 6' e il Milan trova il raddoppio: Traore recupera la palla sulla trequarti avversaria, filtrante precisissimo per Zeroli che incrocia e batte l'estremo difensore giallonero. Il Milan attacca a tamburo battente, e al 26' sfiora il tris con Sia, che prova il pallonetto ma decisivo l'intervento di un difensore del Dortmund. Nella ripresa sono ancora i rossoneri a rendersi pericolosi con una doppia occasione: prima ci prova Scotti, sul cui tentativo Lisewski risponde presente; nella stessa azione il portiere giallonero neutralizza anche Sia. Il Milan confeziona un altro paio di occasioni nel finale, ma quando tutto sembra in discesa, ecco il gol del Borussia: primo dei quattro minuti di recupero, il tiro sbilenco di Lubach diventa un assist per Brunner che da distanza ravvicinata batte Bartoccioni. Finale con brivido, ma alla fine i rossoneri portano a casa la vittoria, portandosi in vetta la classifica con 6 punti dopo due giornate.