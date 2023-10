Youth League: Milan ko con il Psg. Lazio, che rimonta: è 2-2 col Feyenoord

Terza giornata dei gironi di Youth League . Dopo i risultati maturati ieri, con le sconfitte per Inter e Napoli , giornata agrodolce per le italiane oggi in campo: cade il Milan , pareggia la Lazio . I rossoneri di mister Ignazio Abate vengono sconfitti di misura contro il Psg , i biancocelesti di Stefano Sanderra pareggiano invece per 2-2 in casa del Feyenoord con i gol di Napolitano e Bordon con una incredibile rimonta nel finale.

Youth League: Milan ko col Psg

Il Milan non riesce nel tentativo di conquistare punti allo Stade "Georges-Lefèvre" di Saint-Germain-en-Laye. I rossoneri partono subito forte contro il Psg, sfiorando due volte il gol in appena 6': prima ci provano Sala e Sia in rapida successione, poi il tentativo di Stalmach su cui risponde presente Mouquet. Col passare dei minuti la sfida si fa più equilibrata, occasioni da una parte e dall'altra ma poco prima del termine della frazione sono i parigini a passare in vantaggio grazie alla violenta conclusione di Mayulu, su cui nulla può Bartoccioni. Il Milan entra in campo nella ripresa con il fuoco dentro: ritmi altissimi dei rossoneri che ci provano a più riprese con Eletu, Jimenez e Zeroli ma senza trovare la via del gol. Il forcing della squadra di Abate è asfissiante fino al 90', ci prova a più riprese (soprattutto con Zeroli) ma la rete non arriva: Psg batte Milan 1-0. I parigini si portano così a 6 punti, agganciando proprio i rossoneri. Nell'altra gara del girone il Dortmund vince contro il Newcastle: decisivi i gol di Rijkhoff e Bamba, per gli inglesi la rete di Neave non basta a evitare la sconfitta. Situazione nel girone che vede tre squadre a quota sei punti: Milan, Psg, e Borussia mentre i Magpies chiudono a zero punti. In campo, per le italiane, anche la Lazio, autrice di un'incredibile pareggio...