Camarda alla Ronaldo fa impazzire il Milan: 3-2 al Psg in Youth League!

"L’estetica conta, ma il tiro migliore è quello che porta al gol: anche brutto, o sporco, purché sia gol". Ci perdonerà Del Piero se prendiamo in prestito una sua frase per parlare di Youth League. Da un campione a un talento da sgrezzare, far crescere, proteggere come Francesco Camarda, su cui il Milan ha un progetto importante. La scena di questa giornata di calcio giovanile a livello europeo se l'è presa il classe 2008. Sì, non ci sono stati errori di battitura, è proprio così: appena 15 anni e un talento naturale nel trasformare in oro ogni pallone, anche quelli più complicati. Bravo a bruciare gli step, ma qui si è andati oltre a ogni logica: gioca stabilmente con quelli più grandi (almeno tre anni di differenza) e contro il Psg ha dato prova del perché Abate lo abbia chiamato più volte in causa. Cross al centro di Sala e lui è stato bravissimo a prendere il tempo ai difensori e con una rovesciata, in stile Cristiano Ronaldo è riuscito a superare Mouquet lasciando senza parole compagni e i tifosi giunti al Vismara. Il settimo centro stagionale in undici presenze: numeri strabilianti a conferma delle qualità del ragazzo, decisivo nel 3 a 2 finale del Milan sl Psg.