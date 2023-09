Milan, progetto Camarda con la seconda squadra nel 2024

2018: nasce la Juve Under 23 , oggi Next Gen , la seconda squadra bianconera ora alla sesta partecipazione al campionato di Serie C la cui Coppa Italia ha vinto nel 2020. Attualente la formazione allenata da Massimo Brambilla è decima nella classifica del Girone B dopo cinque giornate.

Dalla seconda squadra, che ha lanciato 24 giocatori divenuti professionisti a pieno titolo), la Juve titolare ha attinto a piene mani nella scorsa stagione (Fagioli, Miretti, Iling-Junior; Barbieri, adesso in prestito al Pisa; Soulé e Barrenechea, adesso in prestito al Frosinone). Attualmente, ce ne sono quattro nell'organico di Allegri (Fagioli, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior). 2023: nella scia della Juve, debutta in Serie C, girone A, l'Atalanta Under 23, allenata da Francesco Modesto, conta 7 punti dopo le prime 5 giornate. 2024: nascerà il Milan Under 23.

Milan U23, nasce il progetto

È questo il progetto ambizioso cui sta lavorando il club rossonero, sempre più convinto che, sulla scorta degli esempi Juve e Atalanta, misurarsi in un campionato professionistico di assoluto rilievo qual è la Lega Pro rappresenti l'opportunità ideale per consentire ai giovani talenti rossoneri di crescere in casa. Fra questi, il candidato ad hoc è Francesco Camarda, classe 2008. È il quindicenne attaccante che, sotto la guida di Beniamino Abate, si sta imponendo all'attenzione generale nel torneo Primavera e in Youth League, incurante della differenza d'età rispetto ad avversari più grandi di lui anche di tre anni. Il Milan vuole blindare Francesco al compimento dei 16 anni, il 10 marzo 2024, per sottrarlo alle mire di Barcellona e City, specialisti nel lanciare in orbita giovanissimi predestinati e poi assecondarne passo dopo passo la sua crescita umana e professionale. Nonostante la precocità di Camarda, il progetto seconda squadra sembra fatto apposta per lui.