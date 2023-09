Camarda show: altra tripletta con il Milan Primavera

"Il talento è scintilla; il genio, fiamma". La fiamma in questione è quella di Francesco Camarda, che si abbina bene col Milan e il Diavolo. Lui è 'indiavolato' in questo inizio di stagione con la Primavera pur giocando tre anni sotto età. Classe 2008, ma poco importa perché in campo lui fa già cose da grandi, come segnare gol a ripetizione. Sin dal suo approdo nel settore giovanile ha fatto intravdere qualità fuori dal comune sotto porta.

Ormai i conti delle sue reti si sono perse: oltre le 300 marcature con la maglia rossonera ed è stato questo che ha spinto la società a fargli farlo non uno ma ben tre step in avanti. Per capire la sua efficacia, o per averne la conferma, basta dare un rapido sguardo ai suoi numeri: 6 partite con la squadra di Abate e 6 gol. Una media perfetta, ultima la tripletta realizzata in Coppa Italia contro l'Entella.

Camarda show in Primavera: tripletta in Coppa Italia

Dopo il primo gol realizzato in campionato sono arrivati i due in Youth League dove, tra le altre cose, ha superato anche il record di Fabrizio Caligara ai tempi della Primavera della Juventus. Giocate e gol di classe per mettersi in mostra agli occhi dell'Europa, seppur quella più giovanile.

Non è finita qui perché dopo un breve spezzone contro i bianconeri nel weekend, è arrivata ancora la maglia da titolare, ma stavolta in Coppa Italia contro l'Entella, avversaria di una categoria inferiore partecipando al campionato Primavera 2. Tutto facile per il Milan e anche per Camarda: tre gol nel primo tempo e vittoria finale di 7 a 0 ( con le altre reti segnate da Sala, Liberati e Perina oltre all'autogol di Busicchia) per superare il turno e approdare ai sedicesimi di finale. I rossoneri si godono il talento del loro bomber che non ha nessuna intenzione di fermarsi.