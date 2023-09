Diretta Milan-Juve Primavera ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il sabato di Primavera mette in scena il big match tra il Milan e la Juve Primavera. I rossoneri hanno fatto percorso netto e sono in testa alla classifica, mentre i bianconeri sono reduci dalla sconfitta interna contro l'Empoli, dopo un ottimo inizio di stagione.

I ragazzi di Abate sono galvanizzati anche dall'ottima prestazione in Youth League contro l'Atletico, trascinati dal baby talento Camarda. Montero dovrà fare a meno di Owusu, squalificato per il rosso subito la scorsa giornata.

Milan-Juve Primavera: diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio del match tra Milan e Juve Primavera è atteso per le ore 13.00 al Centro Sportivo Vismara. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito www.sportitalia.com. L'alternativa è seguira la diretta testuale su Tuttosport.

Partita: Milan Primavera-Juventus Primavera

Milan Primavera-Juventus Primavera Data: sabato 23 settembre 2023

sabato 23 settembre 2023 Orario: 13:00

13:00 Canale tv: Sportitalia

Sportitalia Streaming: wwe.sportitali.com

Le probabili formazioni di Milan-Juve Primavera

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Smic, Nsiala, Magni; Eletu, Stalmach, Zeroli; Scotti, Camarda, Traoré. Allenatore: Abate

JUVENTUS (3-4-2-1): Vinarck; Martinez, Domanico, Gil; Turco, Ripani, Florea, Pagnucco; Srdoc, Scienza; Anghelè. Allenatore: Montero

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano