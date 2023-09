Juve Next Gen, Brambilla: “Huijsen? Può fare tutti i ruoli”

Seconda vittoria consecutiva per la Next Gen . I bianconeri conquistano i tre punti contro la Recanatese , guidati da Guerra , autore di un gol e di un assist. Protagonista del match anche Cerri , che ha aperto le danze dopo appena quattro minuti.

Decisivo passo in avanti anche nella fase difensiva, con la Juve che termina per la prima volta un match senza subire gol. I ragazzi di Brambilla rialzano la testa e fanno un balzo in classifica. L'allenatore ha parlato del match, facendo il punto sui singoli, al termine dei novanta minuti.

Juve Next Gen-Recanatese, le dichiarazioni di Brambilla

Queste le dichiarazioni dell'allenatore nel post partita: "Una bella vittoria, importante e meritata. Non prendere gol ci dà certamente fiducia e avere giocatori di qualità senza dubbio ci pone nelle migliori condizioni anche bisogna metterli nelle condizioni di rendere al massimo, prima di tutto dal punto di vista mentale e poi in campo, schierandoli nelle zone di campo dove possono far bene. Salifou è un ragazzo molto intelligente, nonostante capisca ancora poco la lingua comprende subito ciò che gli chiedo, ha grande fisicità e insieme a Comenencia si è inserito bene: entrambi hanno ampi margini di miglioramento.

Cerri deve migliorare, vede la porta ed è una grande qualità, ha un fiuto del gol importante. Turicchia dal punto di vista tattico credo sia il giocatore più intelligente che abbiamo. Riesce a fare le due fasi ed è un ragazzo su cui crediamo e che ci può dare tanto. Per quanto riguarda gli over, Guerra ci sta dando una grande mano insieme a Damiani e Fabrizio: ci aiutano molto durante la settimana ma anche in campo con la loro esperienza. Huijsen è molto bravo in tutti e tre i ruoli di difesa, sa dare i tempi di gioco ma anche recuperare palla e inserirsi; Daffara ha parato bene e ha messo delle pezze importanti in alcune circostanze di palla inattiva, su cui dobbiamo lavorare".