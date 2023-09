Diretta Juve Next Gen-Recanatese ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Entusiasmo ritrovato in casa Juve Next Gen. Dopo i primi 3 punti conquistati in casa dell'Ancona, i bianconeri cercano il bis al Moccagatta. Alle 18.30 lo start del match contro la Recanatese, gara valida per il recupero della seconda giornata di campionato. Nonostante il dubbio fino all'ultimo, mister Massimo Brambilla ha deciso di convocare Kenan Yildiz per la gara di questa sera: il numero 10, nella scorsa partita, ha trovato il primo gol stagionale. Torna Hasa, non ci sarà invece Poli a causa di un piccolo problema fisico.