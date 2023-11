Inter, una vittoria quando? Ultimo posto nel girone di Youth League

Volge al termine la quarta giornata di Youth League. Dopo i risultati di ieri, che hanno visto in campo il Milan e la Lazio, oggi sono scese in campo Napoli e Inter. I partenopei si sono imposti di misura nel match contro l'Union Berlino, mentre i nerazzurri non sono andati oltre l'1-1 in casa del Salisburgo: la squadra di Chivu, dopo quattro giornate nella competizione europea, è ancora a secco di vittorie.

Youth League: Napoli ok, pari Inter Il Napoli riesce a battere di misura l'Union Berlino. A decicere la sfida il gol siglato dopo 13'. Fallo di mano nella propria area da parte dei tedeschi, l'arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta il numero 10 Lorusso che non sbaglia. Una gara sostanzialmente controllata dagli azzurri e senza correre particolari rischi, anche se la squadra allenata da mister Tedesco termina la sfida in 10: all'84', infatti, Mutanda viene espulso dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo. Primo successo per il Napoli, che resta però all'ultimo posto proprio con l'Union: dopo 3 ko, comunque, la classifica si muove. A quota 3 punti nella propria graduatorie anche l'Inter, che dopo 4 partite non trova ancora la vittoria. In casa del Salisburgo finisce 1-1, con i nerazzurri che racimolano il 3° pareggio fino ad ora. A un quarto d'ora dalla fine gli austriaci passano con Sadeqi, ma dopo appena 5' arriva il pareggio della squadra di Chivu con una perla di Berenbruch dal limite dell'area. Nel finale l'arbitro nega il gol vittoria a Owusu per fuorigioco. Qualificazione complicata ma ancora possibile per i nerazzurri, ultimi nel girone a due lunghezze dal secondo posto.

Youth League, i risultati delle altre Nel girone dell'Inter successo per 2-1 della Real Sociedad contro il Benfica. Risultato favorevole per i nerazzurri, che restano così ancora in corsa per il passaggio del turno: gli spagnoli salgono a 4 in penultima posizione, il Benfica resta fermo a 5. Nelle altre sfide di giornata il Psv batte per 2-0 il Lens, mentre termina 1-1 l'incontro tra Arsenal e Siviglia. Continua l'ottimo momento del Copenaghen, che ferma il Manchester United sul 2-2 e resta al comando del girone con 10 punti, davanti il Bayern Monaco. I bavaresi salgono a 6 grazie alla vittoria contro il Galatasaray per 2-1. Solo un pari senza gol tra Real Madrid e Braga, entrambe in testa nel proprio gruppo a pari punti a più cinque sul Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA