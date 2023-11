Youth League, il Milan travolge il Dortmund e vola agli ottavi. Lazio ko

Milan poker al Dortmund, la Lazio cade col Celtic

Vittoria per 4-1 per il Milan di mister Ignazio Abate sul Borussia Dortmund. I rossoneri dopo 4', in realtà, si trovano sotto di una rete: i gialloneri, infatti, si portano avanti col colpo di testa di Rijkhoff sul perfetto traversone di Bamba. Il Milan non si scoraggia, e dopo tentativi a ripetizione arriva l'1-1 al 23': errore di Kamara in impostazione, Scotti recupera e serve Zeroli che insacca. Passano appena 5' e i rossoneri riescono a ribaltare il risultato: Nsiala-Makengo incontenibile sulla destra, cross in area su cui Lisewski esce male, ne approfitta Scotti che segna il 2-1. Poco dopo arriva anche il tris: azione insistita nell'area del Dortmund, a risolvere la questione è ancora Scotti. Il poker, nonché gol del definitivo 4-1 arriva sempre nel primo tempo: al 39' traversone di Magni, stacco imperioso di Sia che batte Lisewski. Secondo tempo di gestione per il Milan, che sale a 12 punti e, con una giornata di anticipo, è matematicamente primo. Umore opposto in casa Lazio, che perde in casa col Celtic. I biancocelesti, già eliminati, schierano diverse seconde linee e subiscono la terza sconfitta. Un gol per tempo per i biancoverdi: apre Kelly, chiude Davidson. I capitolini vanno così all'ultimo posto, col Celtic che invece diventa terzo.