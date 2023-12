L’Inter vola agli spareggi, il Napoli saluta: i verdetti di Youth League

Tempo di verdetti in Youth League dove sta per concludersi la fase a gironi. L'Inter avanza grazie al successo sulla Real Sociedad (1-0) e la concomitante sconfitta del Benfica, battuto 4-2 in trasferta dalla capolista Salisburgo. I nerazzurri chiudono al secondo posto in classifica nel gruppo D grazie a un gol di Sarr al 64'. Il sorteggio degli spareggi di UEFA Youth League sarà trasmesso in diretta streaming il 19 dicembre mentre gli incontri si giocheranno il 6 e 7 febbraio.

Il Milan vuole chiudere in bellezza in casa ddel Newcastle Domani toccherà, invece, al Milan provare a chiudere in bellezza dopo essersi già guadagnato la certezza aritmetica del primo posto del gruppo F: appuntamento alle 14 in casa del Newcaslte mentre Borussia Dortmund e PSG si giocheranno la qualificazione nello scontro diretto valido per la sesta giornata del raggruppamento.

Napoli-Braga 2-2, Union Berlino ko sotto gli occhi di Bonucci Il Napoli, fuori dai giochi prima dell'ultimo turno, ha invece pareggiato 2-2 in casa contro il Braga (gol di Henrique Sa e Borriello, Furtado e Ballabile). Portoghesi ai sedicesimi. Il Real Madrid, che sotto gli occhi di Bonucci ha battuto 2-0 a domicilio l'Union Berlino, era comunque già certo di chiudere in testa. A completare il quadro dei risultati: Copenaghen-Galatasaray 6-0 e Manchester United-Bayern Monaco 0-2 (nel gruppo A qualificate Copenhagen e Bayern); Lens-Siviglia 1-1 e PSV-Arsenal 1-3 (nel gruppo B qualificate Lens e Siviglia). Domani sono in programma: nel gruppo E Atletico Madrid-Lazio e Celtic-Feyenoord (già qualificate Atletico Madrid e Feyenoord, che si giocano il primo posto con gli spagnoli avanti di due punti); nel gruppo G Stella Rossa-Manchester City (inglesi già certo del primo posto) e Lipsia-Stella Rossa (tedeschi già certo del secono posto); nel gruppo H Porto-Shakthar e Anversa-Barcellona: portoghesi e spagnoli sono appaiati al primo posto a quota dodici punti e in caso di arrivo in parità il Porto chiuderà primo in virtù del vantaggio negli scontri diretti contro i blaugrana.

