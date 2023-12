Youth League, le qualificate agli ottavi e ai playoff: il quadro sulle italiane

Cala il sipario sulla sesta giornata del girone di Youth League . Ormai "l es jeux sont fait " e soltanto un'italiana ha staccato il pass diretto per gli ottavi di finale , il Milan , che ha chiuso al primo posto il girone nonostante la sconfitta contro il Newcastle . Per l'Inter solo secondo posto e quindi accesso ai playoff contro una delle vincenti del "percorso nazionali". Lazio e Napoli hanno salutato la competizione.

Youth League, i risultati

Il Milan gioca senza altri obiettivi e si vede, nonostante la rete del vantaggio firmata Liberali. Il Newcastle nella ripresa rimonta con le reti di Hernes, Heffernan e Parkinson. Tre punti anche per la Lazio (già eliminata prima del match), che costringono l'Atletico a passare per il playoff: decisivo il gol di Bigotti. Il Feyenoord festeggia al 96' al termine di una sfida equilibrata contro il Celtic: apre Dobbie e raddoppia Kelly, poi però parte la rimonta con i gol di Sliti, Kraaijeveld e Groen. Conquista il secondo posto anche il Borussia Dortmund, che batte 2-0 il Psg grazie alle firme di Bamba e Teixeira. Il Porto supera lo Shakhtar e mantiene il primato: reti nella ripresa di Candè e Mora. Il Barcellona cala il tris contro l'Antwerp con Silveira, Rodriguez e Torres, ma deve accontentarsi del secondo gradino del podio. Termina 2-2 tra la Stella Rossa e il Manchester City in un match dal sapere amichevole e senza nulla in palio. Un pari (senza gol) anche tra Lipsia e Young Boys.

Newcastle-Milan 3-1

Borussia Dortmund-Psg 2-0

Atletico-Lazio 0-1

Celtic-Feyenoord 2-3

Lipsia-Young Boys 0-0

Stella Rossa- Manchester City 1-1

Antwerp-Barcellona 0-3

Porto-Shakhtar 2-0

A seguire le qualificate agli ottavi e ai playoff.