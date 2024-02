Youth League, Milan ai quarti: Zeroli show, Raveyre eroe contro il Braga

Continua la cavalcata del Milan in Youth League . I giovani rossoneri guidati da Abate hanno superato ai calci di rigore il Braga e hanno staccato il pass per i quarti di finale, dove incontreranno la vincente tra il Lipsia e il Real Madrid . Festeggia anche il Nantes, che ha avuto la meglio contro il Salisburgo e ora se la vedrà contro il Copenaghen. Continuerà a lottare anche l'Olympiacos, dopo la vittoria ai rigori contro il Lens. I greci affronteranno nel turno successivo una tra Bayern e Feyenoord.

Milan ai quarti di Youth League: Zeroli trascina i rossoneri

Milan e Braga si sfidano come due pugili sul ring, dando vita ad un match senza sosta. La prima occasione capita sui piedi di Sia che all'11' sbaglia un calcio di rigore, respinto da Joao Carvalho. L'attaccante non si abbatte e si fa perdonare al 26' con il gol del vantaggio: Scotti disorienta un avversario e con un cross basso pesca la punta, che non deve fare altro che spingere il pallone in rete. Il Braga non si arrende e Dinis Rodrigues pareggia i conti al 66'. La voglia dei ragazzi di Abate fa la differenza e Zeroli al 71' con un capolavoro di tacco riporta avanti il Diavolo. Ma proprio sul più bello, al 94' e a pochi istanti dalla fine del match, Furtado realizza il 2-2. Ai calci di rigore però Raveyre si prende la scena e ipnotizza i penalty di Dinis e Magalhaes, rendendo vano l'errore di Malaspina. Poi Zeroli realizza il match point che vale i quarti di finale di Youth League.

I risultati di mercoledì 28 febbraio:

Milan-Braga 2-2 (6-4 dcr)

Olympiacos-Lens 2-2 (6-4 dcr)

Salisburgo-Nantes 0-1

Bayern-Feyenoord (in campo)

Real Madrid-Lipsia ore 18.00

I quarti di finale: