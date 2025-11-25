Youth League, Bodo Glimt-Juventus Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming

La Juve Primavera sta vivendo un ottimo momento e in campionato arriva da due vittorie consecutive contro Milan (prima della sosta) e Roma. Successi che danno morale ai giovani bianconeri per cercare anche in Youth League di risalire la classifica e provare ad agguantare un posto nei playoff. In Europa la Juve non è ancora riuscita a trovare la vittoria ma il rullino di marcia, sin qui, recita tre sconfitte e un pareggio, quello beffardo con lo Sporting a Vinovo. In Norvegia, contro un Bodo Glimt ultimo e con zero punti, c'è da trovare a tutti i costi il bottino pieno per poi giocarsi tutto all'ultima giornata. Il clima non è di quelli semplici, visto anche le temperature rigide e un meteo che rischia di minacciare l'andamento del match.