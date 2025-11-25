Tuttosport.com
Youth League, Bodo Glimt-Juventus Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri affrontano i pari età norvegesi per cercare la prima vittoria stagionale nella competizione
2 min
Bodo Glimt-JuventusYouth LeagueFormazioni
Youth League, Bodo Glimt-Juventus Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming © Juventus FC via Getty Images

La Juve Primavera sta vivendo un ottimo momento e in campionato arriva da due vittorie consecutive contro Milan (prima della sosta) e Roma. Successi che danno morale ai giovani bianconeri per cercare anche in Youth League di risalire la classifica e provare ad agguantare un posto nei playoff. In Europa la Juve non è ancora riuscita a trovare la vittoria ma il rullino di marcia, sin qui, recita tre sconfitte e un pareggio, quello beffardo con lo Sporting a Vinovo. In Norvegia, contro un Bodo Glimt ultimo e con zero punti, c'è da trovare a tutti i costi il bottino pieno per poi giocarsi tutto all'ultima giornata. Il clima non è di quelli semplici, visto anche le temperature rigide e un meteo che rischia di minacciare l'andamento del match. 

Bodo Glimt-Juventus, orario e dove vederla

La sfida tra Bodo Glimt e Juventus, valida per la 5ª giornata della League Phase della Youth League, verrà trasmessa in diretta su Juventus Tv. Il fischio d'inizio è atteso per martedì 25 novembre alle ore 14:00. Qui su Tuttosport la diretta testuale della sfida.

Le formazioni ufficiali di Bodo Glimt-Juve

Bodo Glimt: Sjong; Antonsen, Fredheim, Olsen, Solbakken; Solhaug, Berg-Hanssen, Sagatun-Kristjansson; Alvsen, Rodahl, Chooly. All. Jacobsen

Juventus: Huli, Bamballi, Rizzo, Verde, Grelaud; Leone, Milla, Keutgen; Tiozzo, Lopez, Finocchiaro. All. Padoin

Arbitro: Gasparyan (ARM)

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Youth League

