Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera

Se da una parte la Juventus di Luciano Spalletti sarà impegnata allo Stadium, dall'altra i giovani bianconeri di Padoin a Vinovo si preparano a scendere in campo in Youth League. La Juventus Primavera alle 15:00 ospiterà i pari età del Pafos, match valido per la sesta e ultima giornata della League Phase. I bianconeri nelle prime cinque partite ha collezionato 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria ed è quindi ferma a quota 4 punti. La squadra di Padoin è alla ricerca della vittoria così da sperare nella difficile, ma non impossibile, qualificazione al turno successivo. Per farlo dovrà battere la formazione di mister Cherfa, ferma a 3 punti con 1 vittoria e 4 sconfitte.
Juventus Primavera-Pafos, orario e dove vederla
La sfida tra Juventus e Pafos, valida per la 6ª giornata della League Phase della Youth League, sarà visibile sul sito ufficiale della Juventus. Il fischio d'inizio è atteso per mercoledì 10 dicembre alle ore 15:00. Qui su Tuttosport la diretta testuale della sfida.
Le formazioni ufficiali di Juve-Pafos
Juventus: Huli; De Brul, Bassino, Verde, Contarini; Bamballi, Sylla, Milia, Elimoghale; Tiozzo; Durmisi. A disp.: Nava, Lopez, Finocchiaro, Badarau, Ceppi, Grelaud, Sosna. All. Padoin
Pafos: Petrou; Siderenios, Ignatiadis, Skafi, Ioannou, Tsivikos; Alves, Michael, Stephanou; Ferrer Terrones, Mavroudis. A disp.: Tapakoudis, Zachariou, Kolotas, Kyprianou, Karypidis, Christofi, Prodromou, Neofytou, Theodorou. All. Cherfa
Arbitro: Rusta (ALB)
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE