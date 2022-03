Roma-Vitesse: rissa tra tifosi alla vigilia, quattro denunciati

ROMA - Vigilia movimentata quella di Roma-Vitesse, ritorno degli ottavi di Conference League in programma stasera allo stadio Olimpico, dove la squadra di José Mourinho partirà forte del successo di misura (0-1) ottenuto nel primo round. Nella notte c'è stata infatti una rissa tra alcuni tifosi delle due squadre all'esterno di un pub della Capitale: sul posto sono intervenuti agenti della Digos e sono state fermate quattro persone che saranno denunciate per violenza privata. Nei loro confronti sicuramente verrà adottato il Daspo da parte del Questore. Al vaglio le immagini di video sorveglianza e della Polizia Scientifica per individuare altri responsabili.