Diretta Braga-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BRAGA (PORTOGALLO) - Alle ore 18.45, all'Estádio Municipal di Braga, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida la formazione portoghese nell'andata dei playoff di Conference League. Mentre la squadra lusitana è retrocessa dall'Europa League, la Viola si è classificata seconda nel proprio gruppo alle spalle dell'Istanbul Basaksehir. I gigliati devono mettersi alle spalle un periodo complicato per cercare di strappare il pass per gli ottavi di finale della competizione europea - ritorno in programma tra una settimana al Franchi -. Conquistata la semifinale di Coppa Italia, dove affronteranno la Cremonese, i toscani nelle ultime cinque partite di campionato hanno incassato ben quattro sconfitte contro Roma (2-0), Torino (1-0), Bologna (2-1) e Juventus (1-0) e pareggiato per 1-1 all'Olimpico contro la Lazio. Questo sarà il primo incontro tra Braga e Fiorentina in Europa; la squadra portoghese non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite (2N, 3P – qualificazioni incluse) contro squadre italiane nelle competizioni europee, mentre la Viola è imbattuta nelle ultime sei sfide europee (3V, 3N) contro squadre lusitane, e nelle ultime quattro ha mantenuto la porta inviolata.