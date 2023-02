Fiorentina, Italiano non si fida del Braga: "Meritano rispetto. Nico? Verrà multato"

Manca sempre meno al match di Conference League tra Braga e Fiorentina , in programma domani alle 18.45. La Viola non viene da un momento facile, con 5 partite senza vittorie tra campionato e Coppa Italia. Quella persa con la Juventus nello scorso match di campionato è stata decisamente difficile da digerire, soprattutto per il gol annullato nel recupero dal VAR . L'ultimo successo risale proprio alla competizione tricolore, il 12 gennaio, contro la Sampdoria. Imperativo invertire il trend, tornare al successo e riprendere la marcia giusta anche in campionato: chissà che in questo senso non possa favorire respirare l'aria europea.

Fiorentina ospite del Braga, parla Italiano

Alla vigilia del match di Conference League, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Una partita che si giocherà in 180'. L'andata la giocheremo fuori e l'obiettivo primario è cercare di dare un senso alla gara di ritorno. Abbiamo studiato l'avversario e hanno valore, meritano rispetto. Sono partite diverse rispetto al campionato dove non stanno arrivando soddisfazioni. Arriviamo da due momenti differenti, noi siamo in difficoltà però penso che ogni partita abbia una storia a sé e può creare situazioni diverse. Dobbiamo essere concentrati e attenti, perché ogni disattenzione può costarci caro. La gara con il Twente ci ha insegnato tanto".

Poi due parole sulla situazione Nico Gonzalez: "Nico verrà multato da un codice interno, sa di aver sbagliato e tutto è rientrato. Bisogna anche avere la capacità di far rientrare certi problemi. Lui si è scusato e ora pensa subito ai prossimi obiettivi". In chiusura due parole su Sirigu e il mercato: "Sirigu non è al meglio, domani gioca Terracciano. Mercato? Non voglio parlarne, ormai è chiuso e il gruppo è questo, Ora ci preme fare bene in Coppa".