Lech Poznan, Salamon squalificato per tre mesi: il comunicato

Questa sera in campo la Fiorentina sul campo del Lech Poznan per confermare il suo ottimo cammino europeo sin qui. Il momento è favorevole ai viola che sono reduci da diversi risultati utili consecutivi. Contro lo Spezia è mancata la decima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, ma è arrivato comunque un pari. Ora la trasferta polacca in Conference , ma a destare importanza è la notizia arrivata nella mattinata odierna riguardante il difensore Bartosz Salamon .

Lech Poznan, il comunicato su Salamon

Il centrale polacco, con un passato in Italia dove ha vestito anche le maglie di Milan, Spal e Sampdoria tra le altre, è stato fermato dall'UEFA dopo un controllo antidoping. Il tutto è arrivato a poche ore dal fischio della partita e la stessa società ha diramato un comunicato ufficiale ruguardante proprio Salamon. La nota: "Il Lech Pozna? ha appena ricevuto la decisione della UEFA di sospendere Bartosz Salamon per tre mesi. Durante la sospensione, il difensore non può partecipare a partite o allenamenti. Come club, abbiamo deciso di presentare ricorso contro questa decisione".