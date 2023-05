Italiano, conferenza Fiorentina-Basilea: le condizioni di Terracciano

Vincenzo Italiano e Dodò hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Basilea, in programma domani 11 maggio alle 21 allo stadio "Franchi", valida per l'andata delle semifinali di Conference League.

Fiorentina-Basilea, Italiano: "Puntiamo sul fattore Franchi" Italiano ha innanzitutto parlato delle condizioni di Terracciano. Sirigu è ko, Cerofolini in preallarme: “Stamattina Terracciano aveva qualche linea di febbre. Abbiamo cercato di tenerlo a riposo e non farlo uscire, ma credo sia recuperabile“. Dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese quella di Conference League contro il Basilea: “Dovremo affrontare questa partita con grande intelligenza, difendendo in maniera attenta. Dobbiamo sfruttare al massimo il fattore Franchi. La posta in palio è davvero altissima, possiamo concludere l’annata in modo strepitoso". Tutto l'orgoglio per il percorso: "Io e i ragazzi abbiamo fatto un percorso incredibile fin dai playoff, difficilissimi. Ora c’è il Basilea, che se è in semifinale vuol dire che ha delle qualità. Sanno ribaltare i risultati, sono stati un paio di volte sul punto di uscire e, quindi, sono forti mentalmente. Anche noi siamo cresciuti molto grazie alla Conference. Non sottovalutiamo nulla, non affrontiamo nulla con superficialità. Siamo migliorati nell’approccio delle partite“.

Fiorentina-Basilea, Dodo pensa a una nuova tinta per i capelli Carico a mille Dodo: "Una semifinale europea è una cosa diversa per tutti. Dovremo giocare per fare la differenza non solo per noi, ma per tutti i nostri tifosi. Quando sono arrivato a Firenze ero in difficoltà e questa cosa mi dava fastidio. Il mister mi è sempre stato vicino e ora si stanno vedendo i risultati. Adesso ho la fiducia di tutti e mi sento a casa". Dodo ha aggiunto: "Ho già giocato una semifinale europea due anni fa e tornarci è bellissimo. Vogliamo fare una grande prestazione. Il Basilea è una grande squadra, ma vogliamo la finale di Conference per rendere felice la piazza. In Conference League sono tutte partite diverse e molto complicate". Il brasiliano pensa a una nuova tinta per i capelli: "Ma pima dobbiamo pensare a centrare il nostro obiettivo, poi vedrò cosa fare ai capelli".

