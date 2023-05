Diretta Basilea-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BASILEA (SVIZZERA) - Ribaltare il 2-1 dell'andata e conquistare il pass per la finale in programma il 7 giugno all'Eden Aréna di Praga. È questo il diktat in casa Fiorentina in vista del ritorno della semifinale di Conference League contro il Basilea in programma stasera alle 21 al St. Jakob-Park. Gli svizzeri nel primo round al Franchi hanno dimostrato tutta la propria forza ribaltando con le reti di Diouf e Amdouni il momentaneo vantaggio dei padroni di casa firmato Cabral, grande ex della gara. La Viola di Vincenzo Italiano, però, ha una ghiotta occasione per conquistare la finale di una coppa europea e scrivere il nome di un'altra italiana nell'albo d'oro della neonata competizione Uefa dopo il successo della Roma di José Mourinho nella prima edizione lo scorso anno.