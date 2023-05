Italiano, conferenza Basilea-Fiorentina: Cabral e il clima infuocato

Basilea-Fiorentina, le dichiarazioni di Italiano

Queste la parole dell'allenatore: "Arriviamo consapevoli del risultato dell'andata. Dobbiamo fare subito gol per pareggiare i conti, ma con pazienza e senza prestare il fianco, rispettando il valore dell'avversario. Loro sono molto bravi a ripartire velocemente. Sarà un match sulla falsa riga di quello dell'andata. Non dobbiamo metterci in pericolo con superficialità. Non dobbiamo farci male da soli, capendo che anche qualche passaggio in più può essere utile. Tutti dobbiamo mettere in pratica le nostre qualità, dal portiere all'ultimo dei giocatori. Altrimenti sarà dura. Non abbiamo difficoltà mentali, ma è in questo momento abbiamo dovuto gestire le energie con tante partite in pochi giorni. Quindi serve una forma fisica al top. Il nostro momento? Bello, la stagione è positiva e possiamo aggiungere una ciliegina al nostro percorso. Non vogliamo mollare fino all'ultima partita". Su Cabral che torna nel suo stadio da ex: "Ci ha detto che ci aspetterà un altro clima infuocato come quello delle trasferte precedente. Serve personalità. Come sta? Bene, ha recuperato e averlo al 100%, lui è fondamentale e credo che voglia fare vedere il proprio valore al suo ex pubblico". Sui prossimi avversari: "A livello europeo non bisogna sottovalutare nulla e non bisogna mai pensare di aver vinto. A differenza dell'andata dobbiamo essere più concreti e serve qualche giocata per arginare il blocco bassissimo del Basilea. Dobbiamo portare tanti uomini sotto porta. Servono pochi calcoli e poca gestione e non dobbiamo farli ripartire. Siamo capaci e siamo bravi nel farlo. Lo facciamo da due anni. Se giochiamo da Fiorentina sono convinto che faremo bene, dipende tutto da noi. Per ora il nostro percorso è stra positivo, anche se i conti si faranno alla fine. Cercheremo di rendere orgogliosi i 2000 tifosi che verranno in Svizzera".