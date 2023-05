AZ-West Ham nella follia: i giocatori proteggono le famiglie dagli ultras

Alcuni giocatori degli Hammers tra i quali il capitano Declan Rice sono, infatti, dovuti intervenire per difendere le loro famiglie, aggredite dagli ultras olandesi all'interno del settore a loro riservato. Attimi concitati, spintoni, tensione alle stelle con gli steward che hanno faticato non poco per riportare la situazione alla normalità grazie pure all'intervento degli altri calciatori e dei componenti degli staff delle rispettive panchine. Scontri si sono verificati, nel contempo, la zona del settore ospiti dove a essere bersagliati sono stati i tifosi del West Ham. AZ-West Ham sarà ricordata anche per quello che è successo fuori dal campo.

West Ham ok al 94': AZ steso da un gol di Fornals

Sul rettangolo di gioco il West Ham ha bissato il succeso per 2-1 all'andata grazie a un gol di Fornals al 94' e sfiderà per il titolo la Fiorentina, che ha ribaltato l'1-2 al "Franchi" battendo in Svizzera per 3-1 il Basilea dopo i tempi supplementari. Per la finale appuntamento al prossimo 7 giugno alla Eden Aréna di Praga. In attesa dei provvedimenti che saranno presi a carico dei protagonisti dell'azione violenta all'AFAS Stadion resta, però, una brutta pagina che di certo non rappresenta uno spot per il calcio, a maggior ragione poiché all'interno di una delle più importanti manifestazioni continentali.