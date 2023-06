Moyes: "Io come Ferguson? Lui è leggenda. Le finali si vincono soffrendo"

Il West Ham si impone per 2-1 in finale contro la Fiorentina e si aggiudica la seconda edizione della Conference League. La squadra di Moyes ha ottenuto il successo con il risultato finale di 2-1 grazie al gol di Bowen arrivato al 90’. Al termine della sfida il tecnico degli inglesi, paragonato a Sir Alex Ferguson per essere il primo allenatore scozzese dopo di lui a vincere una coppa Europea, ha dichiarato: "Parliamo di leggende, di grandissimi allenatori, a me piace il mio lavoro e momenti come questi lo rendono ancora più speciale".