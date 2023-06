Fiorentina ko, trionfo West Ham in Conference: Italiano beffato al 90’

La prima chance è per gli Hammers e arriva al 12'. Rice riceve palla al limite dell'area dopo un rimpallo e va al tiro, con la sfera che esce non di molto alla destra di Terracciano . I tifosi britannici, intanto, si rendono protagonisti di un lancio continuo di oggetti in campo. A farne le spese è Biraghi , che viene colpito in testa al 33' prima di calciare un corner. Il capitano viola, sanguinante al capo, è quindi costretto a farsi curare dallo staff medico che gli avvolge la testa con un "turbante". All'ultimo istante del recupero, gli uomini di Italiano sfiorano il vantaggio. Nico Gonzalez crossa dalla destra e pesca Kouamé che centra il palo di testa, con Jovic che ribatte in rete ma appena oltre la linea del fuorigioco . L'arbitro annulla e manda le due squadre negli spogliatoi con il punteggio in parità.

La Fiorentina preme, ma il West Ham vince la Conference

In avvio di ripresa entra Cabral al posto di Jovic, infortunatosi proprio in occasione del gol poi tolto. I viola giocano meglio, ma al 13' arriva la svolta in favore degli Hammers. Bowen stoppa la palla di petto in area, trovando la mano di Biraghi. L'arbitro, dopo la revisione al Var, assegna il tiro dal dischetto. Dagli 11 metri si presenta Benrahma che spiazza Terracciano e firma l'1-0. La Fiorentina non demorde e dopo cinque minuti trova l'immediato pareggio. Nico Gonzalez salta più in alto di tutti e dalla destra serve di testa Bonaventura, il quale stoppa di petto e incrocia con il destro infilando Areola nell'angolino lontano. Al 25', Mandragora sfiora il 2-1 con un mancino ravvicinato dopo un preciso appoggio all'indietro di Cabral. Gli Hammers si rivedono al 36' quando Soucek colpisce di testa dopo un lancio lungo, con Terracciano che non rischia e devia in angolo. Quando la partita sembra indirizzata verso i supplementari, arriva la doccia fredda. Paquetà imbuca centralmente, Bowen si infila tra i centrali troppo larghi partendo sul filo del fuorigioco e supera Terracciano con il sinistro. È il 2-1 che annichilisce le speranze della Fiorentina, il cui assalto finale non porterà a nulla. A festeggiare è il West Ham, che alza la coppa e si qualifica alla prossima Europa League.