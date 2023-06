Vince la Conference e scrive un record incredibile: la storia di Emerson

Emerson Palmieri ha scritto un piccolo pezzo di storia. Con la vittoria contro la Fiorentina, il difensore italiano del West Ham è diventato il primo giocatore a conquistare tutte e tre le competizioni Uefa. Il terzino sinistro ex Roma non ha giocato sempre da titolare in stagione, ma è riuscito comunque a ritagliarsi uno spazio in una vetrina importante come la Premier League.