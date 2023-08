Fiorentina, Rapid Vienna o Debrecen nei playoff Conference: il sorteggio

La squadra viola anche quest'anno giocherà la Conference League, di cui è stata finalista lo scorso anno insieme al West Ham, visto il ripescaggio causa esclusione della Juventus. Il sorteggio di Nyon ha consegnato alla Fiorentina come avversaria la vincente di Rapid Vienna-Debrecen, che si sfideranno il 10 e il 17 agosto. Per la viola, la gara di andata si disputerà in trasferta. In caso di superamento del turno la società del presidente Commisso si qualificherà per la fase a gironi, che prenderà il via il 21 settembre.

La Fiorentina cerca il riscatto in Conference

La grande cavalcata in Conference della Fiorentina nello scorso anno si è purtroppo arrestata in finale contro il West Ham: la viola è stata condannata dalla rete di Bowen al 90esimo minuto. Grazie alla clamorosa eliminazione del Basilea (semifinalista lo scorso anno proprio contro la viola), la Fiorentina partirà come testa di serie in questa competizione, evitando così le big che avrebbero potuto incrociare.