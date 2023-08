Play-off Conference, Dzeko lancia il Fenerbahce. Bodo avanti

Si qualifica anche il Bodo/Glimt, ai tempi supplementari contro i rumeni del Sepsi Sfantu Gheorghe, trascinata dal norvegese-tanzaniano dal cognome italiano, Amahl Pellegrino, autore di due gol (più uno annullato dal Var) e un assist.

Fiorentina-Rapid Vienna, le formazioni ufficiali

Play-off Conference, i risultati

Di seguito tutti i risultati delle partite valide per il ritorno dei play-off di Conference League. Le squadre in grassetto sono quelle che, al termine del doppio confronto, hanno staccato il pass per la fase a gironi, mentre in fondo tra parentesi è riportato il risultato della gara d'andata.

Bodo/Glimt-Sepsi Sfantu Gheorghe 3-2 (2-2) dts (2-2 all'andata)

HJK Helsinki-Farul Constanta 2-0 (1-2)

Breidablik-Struga 1-0 (1-0)

APOEL Nicosia-Gent 1-2 (0-2)

Viktoria Plzen-Tobol 3-0 (2-1)

Twente-Fenerbahce 0-1 (1-5)

