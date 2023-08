Diretta Fiorentina-Rapid Vienna ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Intanto Vincenzo Italiano ha messo in guardia i suoi nella conferenza stampa della vigilia: "Verranno qui a darci pressione, a limitarci. Mi aspetto una partita difficile. Dobbiamo usare la testa, riempire bene l'area e lavorare bene per 90 minuti. L'avversario, come avete visto, non è sprovveduto. Avremo uno scenario diverso da quello a cui eravamo abituati in coppa, quando vincevamo in trasferta. Dovremo essere bravi, maturi e capaci perché ci si presenta una partita diversa da tutte quelle affrontate in passato. La voglia della squadra non mancherà, avremo grandi possibilità di metterli in difficoltà e dovremo concretizzarle. Non mi aspetto un Rapid che rinuncia alla partita, dovremo essere bravi a lavorare per 90 minuti".

