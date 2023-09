Conference League, vince il Ferencvaros di Stankovic. Ko l'Aston Villa di Zaniolo

BUDAPEST (Ungheria) - Giornata d'esordio della Conference League, nel Gruppo F oltre al pareggio della Fiorentina sul campo del Genk per 2-2 vede il successo del Ferencvaros di Dejan Stankovic per 3-1 contro il Cukaricki : la squadra ungherese ha rimontato dallo 0-1 al 26' con le reti di Varga (44' su rigore) e Owusu nei minuti di recupero (45+7) e poi Pesic a mandare i titoli di coda al 79'.

Gruppo E

Clamorosa partita a Mostar dove i padroni di casa dello Zrinjki rimontano dallo 0-3 del primo tempo e vincono per 4-3 contro l'AZ Alkmaar grazie al gol di Kozulj (doppietta) all'81'. Anche gli austriaci del Legia piazzano subito il colpo superando in casa 3-2 l'Aston Villa di Zaniolo, decisivo il gol di Muci al 52'.

Gruppo G

L'Eintracht Francoforte batte 2-1 l'Aberdeen grazie al gol al 61' di Koch per regalare il successo ai tedeschi, stesso risultato anche a Helsenki dove il PAOK vince 3-2 contro l'HJK.

Gruppo H

Nel Gruppo H buona partenza del Fenerbahce che supera in casa il Nordsjaelland per 3-1 e si porta in testa con 3 punti insieme al Ludogorets che esce nella ripresa e supera per 4-0 il Trnava

