Conference, Fiorentina show: 6-0 al Cukaricki. Ok l'Aston Villa di Zaniolo

Goleada della Fiorentina nel terzo turno della fase a gironi di Conference League. I viola hanno travolto 6-0 il Cukaricki e, dopo due pareggi, hanno ottenuto la prima vittoria nel gruppo F. La formazione di Italiano è riuscita a mettere subito in discesa la partita grazie alla doppietta di Beltran nei primi dieci minuti di gioco. Al 29' del primo tempo il tris firmato da Ikone, poi nella ripresa le reti di Sottil, Quarta e Lopez per il definitivo 6-0. La squadra serba ha giocato in inferiorità numerica dal 36' per l'espulsione di Subotic. La Fiorentina aggancia così a quota 5 punti in testa al girone F Ferencvaros e Genk, che hanno pareggiato 0-0. Nel gruppo A hanno vinto Lille e Klaksvik, rispettivamente con Slovan Bratislava e Ljubljana mentre nel gruppo E l'Aston Villa di Zaniolo (entrato al 69') ha espugnato il campo dell'Az Alkmaar vincendo 4-1 grazie alle reti di Bailey, Tielemans, Watkins e McGinn e aggancia in testa al girone il Legia, che ha perso in casa del Zrinjski.