Ranieri, Conference da bomber: Fiorentina agli ottavi. Zaniolo, gol e pari

BUDAPEST (Ungheria) - Missione compiuta per la Fiorentina che, forte dell'1-1 alla Groupama Arena di Budapest contro il Ferencvaros, accede agli ottavi di finale di Conference. Stacca il pass per la fase a eliminazione diretta anche la formazione ungherese che, però, raggiunta da Ranieri - al terzo gol europeo - al 73' dopo il tap-in mancino di Zachariassen al 48', si piazza al secondo posto del girone F della terza competizione continentale 10 punti - due in meno della Viola di Vincenzo Italiano e uno in più del Genk, che ha sconfitto oggi 2-0 la 'cenerentola' Cukaricki, ultima a quota 0 - e dovrà pertanto disputare un turno in più, i play-off contro una delle 'retrocesse' dall'Europa League. Il tecnico dei toscani dovrà ora valutare le condizioni di Nico Gonzalez, uscito al 20' in barella per un problema muscolare.