Diretta Maccabi Haifa-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BUDAPEST (UNGHERIA) - Alle ore 21, sul neutro della Bozsik Aréna di Budapest (Ungheria), la Fiorentina sfida il Maccabi Haifa nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Dopo la sconfitta in finale di giugno a Praga contro il West Ham, la Viola di Vincenzo Italiano insegue il trionfo europeo con grande determinazione. i gigliati hanno chiuso Il Gruppo F davanti a tutti con tre vittorie e altrettanti pareggi. Gli israeliani, invece, per accedere agli ottavi sono dovuti passare dagli spareggi. Chiuso al terzo posto il girone di Europa League, dove si è piazzato dietro a Villarreal e Rennes ma davanti ai greci del Panathinaikos, il Maccabi Haifa ha eliminato i belgi del Gent nei playoff grazie all'1-0 interno e a un salvifico 1-1 in trasferta. In palio c'è il pass per i quarti di finale, con gara di ritorno in programma tra una settimana al Franchi (calcio d'inizio alle 18.45).