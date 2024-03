Italiano: "Vogliamo la Conference per Commisso. Futuro? La società..."

FIRENZE - Dopo il rocambolesco 4-3 dell'andata firmato da Barak allo scadere, la Fiorentina si prepara per il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa. Il tecnico Vincenzo Italiano ha presentato così il match in conferenza stampa: "Il concetto che ho dato ai ragazzi è chiaro. Sono convinto che loro verranno a cercare di ribaltare l'andata e noi dobbiamo essere pronti. Siamo stati bravi a vincere l'andata ma non è chiusa, dobbiamo sfruttare il vantaggio. Su questo un po' di esperienza l'abbiamo acquisita, non sbaglieremo l'approccio. In Conference non abbiamo mai speculato, questo ci ha permesso di arrivare in fondo. Non credo esistano squadre che preparano partite per amministrare il vantaggio. Sappiamo che in qualche situazione questo vantaggio lo possiamo sfruttare, ma se si vuole arrivare fino in fondo non si deve mai abbassare la guardia".