Diretta Fiorentina-Maccabi ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Tutto pronto la sfida con il Maccabi Haifa, in palio l’accesso ai quarti di Conference League e dunque la possibilità di proseguire il cammino in una competizione che un anno fa ha visto la Fiorentina arrivare in finale poi persa fra mille rimpianti con il West Ham. Di qui la voglia di riprovarci e non è un caso che i viola siano l’unica squadra finora imbattuta (4 successi e 3 pareggi) come solo Lille e Viktoria Plzen. "Metterei la firma per vincere qualche trofeo e regalarlo al nostro presidente, sarebbe bello riuscirci, l’anno scorso ci siamo andati vicini. Vedremo più avanti cosa saremo stati capaci di ottenere, di raggiungere. Da parte mia massimo impegno e massima professionalità, mi auguro di arrivare il più in alto possibile da qui alla fine", Vincenzo Italiano ha caricato così alla vigilia del ritorno dove ci sarà da difendere il 4-3 dell'andata firmato Barak allo scadere. Torna Quarta per lo squalificato Milenkovic, possibile rilancio di Nzola a segno all’andata, qualche esclusione iniziale sarà anche in ottica Atalanta. Mancherà pure lo stesso Italiano squalificato dopo il giallo rimediato per proteste all’andata: al suo posto il vice Daniel Niccolini.