Diretta Fiorentina-Viktoria Plzen ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - "È la partita più importante di questo periodo, una sfida fondamentale per continuare l’avventura europea. Insieme ai nostri tifosi possiamo davvero ottenere qualcosa di straordinario". Il ruggito di Vincenzo Italiano aspettando il ritorno dei quarti di Conference con il Viktoria Plzen. All’andata finì 0-0 , la Fiorentina pur mantenendo il comando del gioco non riuscì a sfondare il muro avversario. Dovrà assolutamente farlo oggi se vorrà raggiungere le semifinali per il secondo anno consecutivo.

Fiorentina-Viktoria Plzen: quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Fiorentina-Viktoria Plzen su Tuttosport.com

Dove vedere Fiorentina-Viktoria Plzen streaming e diretta tv

Fiorentina-Viktoria Plzen, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e in programma alle ore 18:45 allo stadio Franchi di Firenze sarà visibile in diretta in streaming su Dazn e Sky Sport Arena oltre alla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Birgahi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Dotil; Belotti. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Ranieri, Kayode, Faraoni, Parisi, Arthur, Duncan, Maxime Lopez, Infantino, Barak, Nzola, Ikoné, Kouamé. Indisponibili: Castrovilli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Belotti, Mandragora.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dwech, Hranac, Jemelka; Cadu, Cerv, Kalvach, Reznik; Vydra, Sulc; Chory. Allenatore: Koubek

A disposizione: Baier, Tvrdon, Havel, Hejda, Kliment, Mosquera, Traoré, Jirka, Kopic. Indisponibili: Durosimni, Jorka, Sikora. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kalvach.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna).

Assistenti: Barbero e Nevado.

IV uomo: Munuera.

Var: Hernandez.

Avar: Cuadra.

