Diretta Brugge-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Fiorentina fa visita al Brugge per la semifinale di ritorno di Conference League. I viola hanno vinto la gara di andata con il punteggio di 3-2 e vogliono difendere il successo di Firenze per conquistare il pass per la finalissima. La formazione di Italiano è reduce dalla sconfitta in campionato sul campo del Verona e occupa la nona posizione della classifica di Serie A con 50 punti dopo 34 partite. Il Brugge viene dalla vittoria in casa dell'Anversa e da una lunga serie di successi consecutivi nel campionato belga. "Per andare in finale dobbiamo ancora fare un risultato positivo. Quindi prima di tutto occorrerà attenzione, quella concretezza che spesso abbiamo avuto in Europa e fare quello che sappiamo" ha dichiarato Italiano nella conferenza della vigilia.