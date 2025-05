Diretta Betis Siviglia-Fiorentina: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEGUI BETIS SIVIGLIA-FIORENTINA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Betis Siviglia-Fiorentina: diretta tv e streaming

Betis Siviglia-Fiorentina, andata della semifinale di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Benito Villamarin di Siviglia (Spagna) e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252 e in chiaro su TV 8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Betis Siviglia-Fiorentina

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, J. Rodriguez; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

A disposizione: Adrian, Bellerin, Ez Abde, Ricardo, Altimira, Lo Celso, Ruibal, Mendy, M. Gonzalez, Garcia.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Adli, Richardson, Parisi, Beltran, Caprini.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra). ASSISTENTI: Burt-Mainwaring. IV UFFICIALE: Kavanagh. VAR: Gillet. ASS. VAR: Salisbury.

