Fiorentina-Betis Siviglia: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

FIRENZE - Alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita il Betis Siviglia nel ritorno della semifinale di Conference League. La Viola è chiamata a ribaltare il 2-1 dell'andata al Benito Villamarin per conquistare la terza finale consecutive nel torneo e provare finalmente a sollevare la coppa dopo le cocenti delusioni contro West Ham (2-1) e Olympiakos (1-0 dts). Alla vigilia del match, intanto, Rocco Commisso ha telefonato a Raffaele Palladino per comunicargli il prolungamento del contratto fino al 2027: un attestato di stima che testimonia la volontà del club di continuare insieme al proprio allenatore a prescindere dal risultato del match contro gli andalusi di Manuel Pellegrini. L'ex Monza non poteva ricevere notizia migliore a poche ore dalla gara più importante della stagione, un motivo in più per scrivere la storia e festeggiare la 50ª panchina con i toscani. La vincente affronterà nell'ultimo atto in programma mercoledì 28 maggio al Wroclaw Stadium di Breslavia (Polonia) una tra Chelsea e Djugarden, con i Blues di Enzo Maresca che si sono aggiudicati la gara d'andata con un netto 4-1.