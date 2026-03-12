Fiorentina-Rakow: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League in tempo reale

Un sorteggio fortunato quello della Fiorentina, che dopo essersi aggiudicata ai playoff (e non senza imprevisti) gli ottavi di finale di Conference League contro lo Jagiellonia, ha visto l'urna di Nyon estrarre gli altri polacchi in gara del Rakow Czestochowa, secondi classificati nella fase a girone unico con zero sconfitte a referto. Curiosità: nella rosa di Lukasz Tomczyk c'è anche Fran Tudor, nipote dell'ex Juve Igor. Reduce dal pareggio con il Parma, la Viola si presenta all'appuntamento con tutte le incognite e le incertezze che hanno condizionato una stagione ancora ostaggio dei peggiori scenari. Con una salvezza tutta da conquistare, gli uomini di Paolo Vanoli sono chiamati a sfruttare il fattore Franchi (evidentemente non così determinante nel secondo atto dei playoff) per provare a guadagnare un vantaggio quanto più confortevole da spendere nella gara di ritorno in programma giovedì 19 e preceduta dallo scontro diretto con la Cremonese previsto per lunedì 16 allo Zini.