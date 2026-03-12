Tuttosport.com
Fiorentina-Rakow: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League in tempo reale

La Viola ospita la formazione di Tomczyk all'incontro valido per il primo round degli ottavi di finale
4 min
FiorentinarakowConference League

Un sorteggio fortunato quello della Fiorentina, che dopo essersi aggiudicata ai playoff (e non senza imprevisti) gli ottavi di finale di Conference League contro lo Jagiellonia, ha visto l'urna di Nyon estrarre gli altri polacchi in gara del Rakow Czestochowa, secondi classificati nella fase a girone unico con zero sconfitte a referto. Curiosità: nella rosa di Lukasz Tomczyk c'è anche Fran Tudor, nipote dell'ex Juve Igor. Reduce dal pareggio con il Parma, la Viola si presenta all'appuntamento con tutte le incognite e le incertezze che hanno condizionato una stagione ancora ostaggio dei peggiori scenari. Con una salvezza tutta da conquistare, gli uomini di Paolo Vanoli sono chiamati a sfruttare il fattore Franchi (evidentemente non così determinante nel secondo atto dei playoff) per provare a guadagnare un vantaggio quanto più confortevole da spendere nella gara di ritorno in programma giovedì 19 e preceduta dallo scontro diretto con la Cremonese previsto per lunedì 16 allo Zini.

Fiorentina-Rakow: diretta e dove vederla

La sfida tra Fiorentina e Rakow è in programma alle ore 21 di giovedì 12 marzo. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in streaming sulla piattaforma Now.

Segui Fiorentina-Rakow sul nostro sito.

Fiorentina-Rakow: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Parisi, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: De Gea, Dodo, Pongracic, Gosens, Sadotti, Kouadio, Fagioli, Gudmundsson, Harrison, Bonanno, Braschi.

RAKOW (3-4-3): Zych; Mosor, Racovitan, Svarnas; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi Lopez, Brunes, Makuch. Allenatore: Tomczyk.

A disposizione: Trelowski, Arsenic, Bulat, Pienko, Amorim, Carlos, Ilenic, Mircetic, Rocha, Diaby-Fadiga.

Arbitro: Kabakov (Bulgaria); Assistenti: Margaritov–Venev (Bulgaria); Quarto ufficiale: Gidzhenov (Bulgaria); Var: Draganov (Bulgaria); Ass. Var: Popov (Bulgaria).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

