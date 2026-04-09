Fiorentina, Vanoli: "Avevamo approcciato benissimo la partita, il rigore ci ha destabilizzato"

Paolo Vanoli ha commentato ai microfoni di Sky Sport la netta sconfitta subita contro il Crystal Palace col punteggio di 3-0. Il tecnico della Fiorentina ha dichiarato: "Sapevamo che questa è una squadra forte tatticamente e tecnicamente. Mi sarebbe piaciuto arrivare alla partita con il gruppo al completo. Abbiamo approcciato molto bene la partita ma ci ha destabilizzato l’episodio del rigore. Per me abbiamo fatto anche un ottimo secondo tempo ma ci è mancato il gol. Contro queste squadre non devi concedere nulla. Mi sono arrabbiato solo alla fine quando abbiamo rischiato di prendere il quarto. Secondo me abbiamo fatto un’ottima partita sotto tanti punti di vista".
Le parole di Vanoli
"Ci siamo confrontati con una squadra di Premier che ci ha fatto capire anche cosa dobbiamo fare per crescere. Ora dobbiamo recuperare in vista del ritorno. Ci dispiace solamente che con un gol la partita di ritorno sarebbe stata un po’ più aperta". Vanoli ha poi spiegato come la posizione in classifica abbia condizionato il cammino europeo: "Siamo stati bravi a tenere aperta questa lotta europea fino a oggi. Come ho detto avrei preferito affrontare questa gara con il gruppo completo ma la squadra ha giocato con ottima personalità. Gli episodi ti condannano e potevamo evitare il secondo e il terzo gol".