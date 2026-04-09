La Fiorentina affonda a Londra: il Crystal Palace vola, Mateta-Mitchell-Sarr firmano il tris!

Qualificazione compromessa per la Fiorentina che affonda nel match d'andata dei quarti di finale della Conference League. I viola, dopo aver allontanato la zona-retrocessione in Serie A (+5 sulle terzultime), affondano in Europa e perdono 3-0 a Selhurst Park contro il Crystal Palace. Vanoli deve fare i conti con tante assenze, da ultima quella di Kean, e schiera l'undici che ha sconfitto il Verona, seppur sfoderando una prestazione deludente.In campo c'è una squadra che rischia subito sul tentativo di Mateta e non tira mai in porta, in un primo tempo disarmante per la prestazione e l'atteggiamento. Il Crystal Palace spreca con Guessand, ma passa al 24': Mateta trasforma il rigore generato da un fallo di Dodò, autore di un intervento sconsiderato, e "stappa" la partita. Le Eagles sono infatti in pieno e totale controllo, come dimostra l'azione del raddoppio: Munoz ispira, de Gea chiude su Mateta e Mitchell insacca il 2-0 in tap-in.