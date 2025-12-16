Tuttosport.com
Ecco la Coppa d’Africa: da Lookman e Dia a Coco e Ndicka, quanti giocatori perde la Serie A

Pochi giorni al via della competizione, in campo dal 21 dicembre al 18 gennaio: la lista dei calciatori chiamati dalle rispettive nazionali
5 min
Coppa d'AfricaSerie Aconvocati
Ecco la Coppa d’Africa: da Lookman e Dia a Coco e Ndicka, quanti giocatori perde la Serie A© Aldo Liverani/Cannoniero/Bartoletti

Domenica 21 dicembre prenderà ufficialmente il via la 35ª edizione della Coppa d’Africa, che per la prima volta verrà disputata interamente in Marocco. La gara inaugurale vedrà protagonisti i padroni di casa contro le Isole Comore, dando il via a un mese di calcio continentale. L’atto conclusivo del torneo è in programma per il 18 gennaio, data scelta per la finalissima nel nuovo stadio di Rabat. Ancora una volta, la competizione africana si inserisce nel pieno della stagione europea. Una collocazione che crea inevitabili difficoltà ai club, costretti a rinunciare a pedine importanti delle proprie rose. Squadre impegnate nei campionati nazionali e nelle coppe internazionali dovranno fare i conti con assenze pesanti. La Coppa d’Africa continua così a rappresentare un punto di frizione tra federazioni e società. Anche l’edizione 2025 non fa eccezione sotto questo aspetto.

L’impatto sui club italiani

Il primo caso discusso riguarda El Aynaoui, centrocampista marocchino della Roma, costretto a rispondere alla chiamata della nazionale. Il giocatore non ha potuto prendere parte al posticipo di Serie A contro il Como, scatenando il malcontento del club giallorosso. La Roma ha presentato un’istanza alla FIFA per ottenere il rilascio del calciatore solo dopo la partita di campionato. La richiesta è stata però respinta, confermando la priorità degli impegni internazionali. El Aynaoui non è comunque l’unico protagonista di questa situazione. In totale sono 21 i calciatori tesserati in Italia pronti a partire per il Marocco. La maggior parte milita in Serie A, ma coinvolge anche Serie B e Serie C. Le assenze varieranno in base al cammino delle singole nazionali nel torneo. Nel caso di arrivo in finale, i club potrebbero perdere i propri giocatori per circa un mese.

I convocati della Coppa d'Africa

Di seguito la lista completa dei convocati in Coppa d'Africa per quanto riguarda la Serie A. Ecco quali giocatori perdono le squadre in queste settimane in vista della competizione, l'unico dubbio è relativo alle condizioni di Diao infortunatosi nel corso del match con la Roma all'Olimpico e di cui ha parlato anche Fabregas

ATALANTA

  • Odilon Kossounou (Costa d’Avorio)
  • Ademola Lookman (Nigeria)

CAGLIARI

  • Joseph Liteta (Zambia)
  • Zito Luvumbo (Angola)

COMO

  • Assane Diao (Senegal)

GENOA

  • Jean Onana (Camerun)

LAZIO

  • Boulaye Dia (Senegal)
  • Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)

LECCE

  • Lameck Banda (Zambia)
  • Kialonda Gaspar (Angola)
  • Lassana Coulibaly (Mali)

PISA

  • Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)
  • M’Bala Nzola (Angola)

ROMA

  • Neil El Aynaoui (Marocco)
  • Evan Ndicka (Costa d’Avorio)

SASSUOLO

  • Woyo Coulibaly (Mali)

TORINO

  • Saul Coco (Guinea Equatoriale)
  • Adam Masina (Marocco)

UDINESE

  • Vakoun Isouuf Bayo (Costa d’Avorio)
  • Rui Modesto (Angola)

VERONA

  • Rafik Belghali (Algeria)

