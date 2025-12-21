Allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat, il Marocco inizia bene la sua avventura in Coppa d'Africa: i padroni di casa, come da pronostico, si sono imposti col punteggio di 2-0 sulle Isole Comore. Il match però parte subito in salita per la nazionale allenata da Regragui che sbaglia, al minuto 11, un calcio di rigore con Rahimi con il primo tempo che si chiude a reti inviolate. Nella ripresa Marocco in vantaggio con Brahim Diaz che al 55' mette dentro dopo aver sfruttato al meglio l'assist di Mazraoui: ma il gol capolavoro arriva al 74' con El Kaabi che di rovesciata insacca un cross dell'ex giallorosso Salah-Eddine. Da segnalare anche l'ottima prova del giocatore della Roma El Aynaoui e l'ingresso in campo al minuto 76 del granata Masina.