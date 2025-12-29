Marocco agli ottavi di Coppa d'Africa: El Kaabi e Diaz stendono lo Zambia. Ok Egitto e Sudafrica

Il Marocco avanza agli ottavi di Coppa d'Africa. La nazione ospitante la Afcon 2025 supera lo Zambia all'ultimo appuntamento della fase a gironi, chiudendo in testa al gruppo A con 7 punti: decidono l'incontro Ayoub El Kaabi (9', 50') e l'ex Milan Brahim Diaz (27'). Avanza anche il Mali, che chiude in 10 la sfida terminata 0-0 con le Isole Comore (espuslo nel finale Amadou Haidara ) accomodandosi così al 2º posto con 3 punti . Agli ottavi, Achraf Hakimi e compagni affronteranno una delle quattro migliori terze dei gironi C, D ed E. Woyo Coulibaly e compagni se la vedranno invece con la 2ª del girone C. Il programma della terza e ultima giornata della fase a gironi si chiuderà mercoledì 31 dicembre: ottavi al via sabato 3 gennaio.

Coppa d'Africa, girone B: avanti Egitto e Sudafrica

Termina con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Egitto e Angola, con la selezione di Hossam Hassan che manca l'occasione di chiudere a punteggio pieno, riuscendo comunque a piazzarsi al primo posto del girone B. Avanza anche il Sudafrica, reduce dal ko contro Momo Salah e compagni ma uscito vincitore dalla sfida contro lo Zimbabwe con il finale di 3-2. Un risultato che vale dunque il 2º posto e l'accesso agli ottavi. Sudafrica ed Egitto affronteranno rispettivamente la 2ª classificata del girone F e una delle quattro migliori terze dei gironi A, C e D. Già aritmeticamente qualificate anche Algeria e Nigeria, che attendono la 2ª del girone D e una delle quattro migliori terze dei gironi A, B e F. Prima però, gli ultimi impegni contro la Guinea Equatoriale (tradita alla 2ª giornata dall'autorete del granata Saul Coco) e Uganda.