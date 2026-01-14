Osimhen out, Lookman non calcia: Nigeria ko ai rigori, Senegal-Marocco la finale di Coppa d'Africa

Dopo il Senegal, è il Marocco la seconda finalista della Coppa d'Africa. A Rabat, la Nazionale marocchina si è imposta 4-2 dopo i calci di rigori sulla Nigeria, dopo che i tempi supplementari avevano conservato lo 0-0 dei primi 90'. Fuori Osimhen a due minuti dalla lotteria, mentre l'atalantino Lookman non si presenta sul dischetto: decidono gli errori dell'ex Milan Chukwueze e di Onyemaechi. A segno il laziale Dele-Bashiru come, sull'altro versante, il romanista El Aynaoui e la vecchia conoscenza nerazzurra Hakimi.