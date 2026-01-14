Osimhen out, Lookman non calcia: Nigeria ko ai rigori, Senegal-Marocco la finale di Coppa d'Africa

Dopo il Senegal, è il Marocco la seconda finalista della Coppa d'Africa. A Rabat, la Nazionale marocchina si è imposta 4-2 dopo i calci di rigori sulla Nigeria, dopo che i tempi supplementari avevano conservato lo 0-0 dei primi 90'. Fuori Osimhen a due minuti dalla lotteria, mentre l'atalantino Lookman non si presenta sul dischetto: decidono gli errori dell'ex Milan Chukwueze e di Onyemaechi. A segno il laziale Dele-Bashiru come, sull'altro versante, il romanista El Aynaoui e la vecchia conoscenza nerazzurra Hakimi.
Mané porta il Senegal in finale
Sadio Mané segna a dieci minuti dalla fine e regala al suo Senegal l'accesso alla finale della Coppa d'Africa ai danni dell'Egitto guidato dall'ex compagno di squadra al Liverpool Mohamed Salah. La semifinale a Tangeri si è chiusa 1-0, con l'unica rete realizzata dall'attaccante che ora gioca nell'Al-Nassr, in Saudi Pro League, dove potrebbe trasferirsi presto anche l'egiziano. Autore di quattro reti finora nel torneo in corso in Marocco, il 34enne Salah non si ripete questa sera in una partita bloccata e poco spettacolare. Sfuma così il suo sogno di vincere la Coppa d'Africa per la prima volta. Nel 2021, l'Egitto arrivò in finale, ma fu sconfitto proprio dal Senegal, che ora punta a tornare a laurearsi Campione d'Africa.