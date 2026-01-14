Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Osimhen out, Lookman non calcia: Nigeria ko ai rigori, Senegal-Marocco la finale di Coppa d'Africa

L'ex Napoli sostituito al 118', a segno El Aynaoui, Hakimi e Dele-Bashiru, sbaglia Chukwueze. Il gol di Mané condanna l'Egitto
2 min
Osimhen out, Lookman non calcia: Nigeria ko ai rigori, Senegal-Marocco la finale di Coppa d'Africa© APS

Dopo il Senegal, è il Marocco la seconda finalista della Coppa d'Africa. A Rabat, la Nazionale marocchina si è imposta 4-2 dopo i calci di rigori sulla Nigeria, dopo che i tempi supplementari avevano conservato lo 0-0 dei primi 90'. Fuori Osimhen a due minuti dalla lotteria, mentre l'atalantino Lookman non si presenta sul dischetto: decidono gli errori dell'ex Milan Chukwueze e di Onyemaechi. A segno il laziale Dele-Bashiru come, sull'altro versante, il romanista El Aynaoui e la vecchia conoscenza nerazzurra Hakimi.

Mané porta il Senegal in finale

Sadio Mané segna a dieci minuti dalla fine e regala al suo Senegal l'accesso alla finale della Coppa d'Africa ai danni dell'Egitto guidato dall'ex compagno di squadra al Liverpool Mohamed Salah. La semifinale a Tangeri si è chiusa 1-0, con l'unica rete realizzata dall'attaccante che ora gioca nell'Al-Nassr, in Saudi Pro League, dove potrebbe trasferirsi presto anche l'egiziano. Autore di quattro reti finora nel torneo in corso in Marocco, il 34enne Salah non si ripete questa sera in una partita bloccata e poco spettacolare. Sfuma così il suo sogno di vincere la Coppa d'Africa per la prima volta. Nel 2021, l'Egitto arrivò in finale, ma fu sconfitto proprio dal Senegal, che ora punta a tornare a laurearsi Campione d'Africa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS