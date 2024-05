Meno Juve in Coppa America: il Brasile esclude un bianconero

Sarà che, in prospettiva della stagione 2024-25, per i calciatori sarà un problema trovare spazi liberi tra un match e l’altro, considerato che si giocherà sempre o quasi, con il serio rischio di incappare in spiacevoli infortuni. Nell'attesa, la nazionale brasiliana dà involontariamente una mano a quei tifosi juventini che già temono per la salute dei propri beniamini, anche in vista della coda dell’annata in corso. Già, perché Gleison Bremer è fuori dai convocati del ct Dorival Jùnior per la 48ª Coppa America che in estate si giocherà dal 20 giugno al 14 luglio, presentando per la prima volta 16 selezioni al via, incluse quelle di Centro e Nord America (Argentina detentrice).