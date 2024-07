Coppa America, Messico beffato: Ecuador ai quarti

Finisce 0-0 la sfida da dentro o fuori tra Messico ed Ecuador allo State Farm Stadium di Glendale (California). Appaiate a quota 3 prima del fischio d'inizio, ad approdare ai quarti di finale della Coppa America sono i ragazzi di Felix Sanchez Bas , con gli aztechi eliminati a causa della differenza reti. Per approdare alla fase a eliminazione diretta, infatti, la nazionale di Jaime Arturo Lozano Espin avrebbe dovuto vincere.

Venezuela inarrestabile

Prosegue invece la corsa del Venezuela che, nonostante la qualificazione come prima forza del Gruppo B ottenuta con un turno d'anticipo, nel match del Q2 Stadium di Austin (Texas) ha piegato con un netto 3-0 la Giamaica già eliminata. Percorso netto per le selezione dell'ex difensore di Roma e Siena Leandro Cufré che dopo aver superato Ecuador (2-1 in rimonta) e Messico (1-0) ha avuto la meglio anche sulla formazione dell'islandese Heimir Hallgrimsson grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Eduardo Bello, Salomon Rondon ed Eric Ramirez. Ai quarti il Venezuela sfiderà il Canada sabato 6 luglio alle 3 di notte italiane all'AT&T Stadium di Arlington (Texas) mentre l'Ecuador affronterà l'Argentina venerdì, sempre alle 3 di notte italiane, all'NRG Stadium di Houston (Texas).

